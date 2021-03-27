Авиавласти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали разрешение на выполнение всех чартеров между странами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, которая летает в ОАЭ.

«Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили», — процитировало агентство слова источника..

Ранее СМИ сообщили, что российские авиакомпании отменят чартеры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 28 марта. По данным источника ТАСС, причиной стали разногласия авиавластей двух стран.

Собеседник агентства уточнил, что все авиакомпании России, которые проводят грузопассажирские рейсы из Москвы в Дубай, ждали разрешения властей Эмиратов на летнее расписание. Однако они его не получили, потому что не разрешили полеты в Москву и Санкт-Петербург.

Лоукостер «Победа» разослал пассажирам рейса DP888 Дубай — Москва на 28 марта письмо о «возможных значительных изменениях». Отмениться могли рейсы, на которые забронировали до 50 тысяч билетов. ТАСС отметил, что в «Победе» уже подтвердили получение разрешения на рейс из Москвы в Дубай 28 марта.