Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли золото на чемпионате мира в Стокгольме

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду в рамках чемпионате мира в Стокгольме. Российские спортсмены получили золото в соревновании танцевальных дуэтов впервые с 2009 года.

Суммарный результат Синициной и Кацалапова за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла. В результате в копилке российской сборной оказались три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Серебро получили американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — за две программы они набрали 214,71 балла (86,05+128,66). На третьем месте расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, которые уступили американцам несколько десятых балла. В общей сложности они набрали 214,35 балла (83,37+130,98).

Последний раз россияне завоевывали золото в этой дисциплине в 2009 году. Тогда победу одержали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Ранее стало известно, что российские фигуристы завоевали максимальную квоту в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2022 по итогам чемпионата мира в Стокгольме. Теда поедет три спортсмена.