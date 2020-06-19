    19 июня 2020, 14:00

    Российские футболисты объединились ради видео с благодарностью врачам

    Юлия Булыгина

    Капитаны российских футбольных клубов записало видеообращение с благодарностью врачам. Видео появилось прямо перед возобновлением Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

    «Дорогие врачи и медработники, спасибо вам за то, что футбол вернулся», — сказал на видео капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров.

    Футболисты поблагодарили врачей за спасение жизней пациентов и храбрость, проявленную в работе.

    «Спасибо за многочасовые дежурства и своевременную помощь», — отметил Антон Шунин из «Динамо».

    Выступающий за ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил медиков за защиту в трудное время. Футболисты отметили, что врачи рисковали собой, спасая других. И благодаря этому стало возможно вернуться к нормальной жизни.

    «Спасибо вашим родным и близким за понимание», — сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

    23-й тур российской футбольной лиги будет посвящен врачам. Клубы пригласили медиков и волонтеров на матчи, проводят различные акции в их поддержку.

    19 июня, спустя три месяца, в России возобновляется футбол. Первым матчем после вынужденной паузы станет игра между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Начало матча — в 18:00.