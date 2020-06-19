Российские футболисты объединились ради видео с благодарностью врачам

Капитаны российских футбольных клубов записало видеообращение с благодарностью врачам. Видео появилось прямо перед возобновлением Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дорогие врачи и медработники, спасибо вам за то, что футбол вернулся», — сказал на видео капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров.

Футболисты поблагодарили врачей за спасение жизней пациентов и храбрость, проявленную в работе.

«Спасибо за многочасовые дежурства и своевременную помощь», — отметил Антон Шунин из «Динамо».

Выступающий за ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил медиков за защиту в трудное время. Футболисты отметили, что врачи рисковали собой, спасая других. И благодаря этому стало возможно вернуться к нормальной жизни.

«Спасибо вашим родным и близким за понимание», — сказал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

23-й тур российской футбольной лиги будет посвящен врачам. Клубы пригласили медиков и волонтеров на матчи, проводят различные акции в их поддержку.

19 июня, спустя три месяца, в России возобновляется футбол. Первым матчем после вынужденной паузы станет игра между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Начало матча — в 18:00.