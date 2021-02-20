Российские биатлонисты взяли бронзу на чемпионате мира в Словении

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Это первые медали наших спортсменов на этих соревнованиях.

На первом этапе за Россию бежал Карим Халили. Это его первый чемпионат мира. Биатлонист использовал два дополнительных патрона. Он передал эстафету Матвею Елисееву восьмым. Отставание от лидера гонки составляло 36,4 секунды. Елисеев использовал один дополнительный выстрел и немного исправил ситуацию — Александр Логинов продолжил эстафету пятым. Он тоже промахнулся один раз и ходом вывел нашу сборную на третье место. Эдуард Латыпов на четвертом этапе допустил один промах. Он боролся за второе место со шведом Себастианом Самуэльссоном, но обогнать его не смог.

Первое место заняла сборная Норвегии. Шведы отстали от своих соседей на 33,1 секунды. Латыпов финишировал на 50,9 секунды позже норвежского биатлониста.

Ранее в Поклюке в эстафете соревновались женщины. Наши стреляющие лыжницы заняли лишь 11-е место. На пьедестале почета оказались норвежки (первое место), немки (второе место) и украинки (третье место).

В начале февраля стало известно, что сборные РФ по лыжным видам спорта выступят на чемпионатах мира в 2021 году под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Была идея взять в качестве гимна знаменитую песню «Катюша», но в комитете ее не одобрили. Для российских спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Нашим спортсменам запретили выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также в случае их победы во время награждения не будет звучать государственный гимн РФ.