Золото эстафеты на ЧМ по биатлону досталось спортсменкам Норвегии

Женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенском Поклюке. Российские спортсменки пришли к финишу лишь одиннадцатыми. Об этом сообщило РИА «Новости».

Норвежские биатлонистки финишировали первыми с результатом один час, 10 минут и 39 секунд. В ходе стрельбы они использовали 11 дополнительных патронов.

Серебро досталось сборной Германии, которая финишировала на 8,8 секунды позже. В их активе пять дополнительных патронов. На третьем месте расположились спортсменки из Украины с результатом +9,2 секунды и семь дополнительных патронов.

Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева уступили норвежским спортсменкам две минуты, 10,9 секунды. Из-за промаха им пришлось идти на один штрафной круг. Они использовали семь дополнительных патронов.

Это второй худший результат в эстафете за всю историю женской сборной России. До этого 11-е место спортсменки занимали в 2016 году на турнире в Холменколлене. По итогам уже прошедших девяти гонок у сборной России нет ни одной медали.

Сегодня в Поклюке на старт эстафеты выйдет мужская сборная России по биатлону.