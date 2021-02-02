Российские лыжники выступят на чемпионатах мира под флагом ОКР. «Катюша» вместо гимна пока под вопросом
«Все сборные из Ассоциации лыжных видов спорта России на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF). Также утвержден флаг Олимпийского комитета России», — приводит ТАСС слова главы Ассоциации лыжных видов спорта России Елены Вяльбе.
По ее словам, FIS (Международная федерация лыжного спорта) пока ждет решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования «Катюши» в качестве гимна. Вяльбе отметила, что если этой песне не дадут зеленый свет, то наши спортсмены будут выступать под мелодию FIS.
Из-за санкций WADA российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира.