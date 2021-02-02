Российские лыжники выступят на чемпионатах мира под флагом ОКР. «Катюша» вместо гимна пока под вопросом

Сборные РФ по лыжным видам спорта выступят на чемпионатах мира в 2021 году под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Его уже утвердили. Об использовании песни «Катюша» в качестве гимна еще думают.

«Все сборные из Ассоциации лыжных видов спорта России на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF). Также утвержден флаг Олимпийского комитета России», — приводит ТАСС слова главы Ассоциации лыжных видов спорта России Елены Вяльбе.

По ее словам, FIS (Международная федерация лыжного спорта) пока ждет решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования «Катюши» в качестве гимна. Вяльбе отметила, что если этой песне не дадут зеленый свет, то наши спортсмены будут выступать под мелодию FIS.

Из-за санкций WADA российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать без флага и гимна страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира.