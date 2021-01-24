Российские биатлонистки взяли золото на этапе Кубка мира

Российские биатлонистки заняли первое место в эстафете 4×6 километра на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Они обошлись без штрафных кругов и прибежали к финишу за час 7 минут и 32 секунды.

В составе команды выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. При прохождении дистанции они использовали девять дополнительных патронов.

Серебро получили немки Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрман и Франциска Пройс. Они проиграли россиянкам 11 секунд и промазали шесть раз. Бронза за француженками Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза и Жюльей Симон. Они уступили победительницам 21,2 секунды и проехали один штрафной круг.

Ранее мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете. В команде выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. А индивидуальная гонка биатлонистов завершилась победой отечественного спортсмена Антона Логинова. Он показал результат 48 минут 41,8 секунды.

Этап Кубка мира в Антхольце проходит 21–24 января.