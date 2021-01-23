Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Золото взяли французы, серебро — норвежцы.

За российскую команду выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Последний перед финишем обошел биатлониста из Германии.

Россияне уступили победителям 50,8 секунды, использовали семь дополнительных патронов и прокатили один штрафной круг. Всю гонку россияне находились в группе лидеров.

«Мы с Матвеем делали заминку во время этапов Логинова и Латыпова. Переживали за финиш Александра и за весь этап Эдика», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Елисеев тоже поделился эмоциями: «Эдуард очень сильно пробежал свой этап. Очень грамотно оттер Бенедикта в конце, молодец».

Этап Кубка мира в Антхольце проходит 21–24 января. Заключительной гонкой станет мужской масс-старт.