Россиянин упал, сломал лыжную палку и выиграл золото на этапе Кубка мира
Индивидуальная гонка биатлонистов на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве закончилась победой российского спортсмена Антона Логинова. Как сообщило РИА «Новости», он закончил гонку с результатом 48 минут 41,8 секунды.
В ходе гонки Логинов поразил все мишени без единого промаха. При проходе четвертого круга он упал и сломал палку, но все равно пришел первым.
Второе место досталось норвежцу Стурле Холму Легрейду. Он пришел позже на 58,5 секунды и допустил два промаха. Бронза досталась французу Кентену Фийону Майе. Он финишировал на одну минуту и 10,6 секунды позже, чем победитель. На его счету также два промаха.
Ura.ru отметило, что это первая медаль в копилке сборной России по биатлону в этом сезоне. На этапах Кубка мира в феврале 2020 года Александр Логинов получил золотую и бронзовую медали.