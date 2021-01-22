Россиянин упал, сломал лыжную палку и выиграл золото на этапе Кубка мира

В ходе гонки Логинов поразил все мишени без единого промаха. При проходе четвертого круга он упал и сломал палку, но все равно пришел первым.

Второе место досталось норвежцу Стурле Холму Легрейду. Он пришел позже на 58,5 секунды и допустил два промаха. Бронза досталась французу Кентену Фийону Майе. Он финишировал на одну минуту и 10,6 секунды позже, чем победитель. На его счету также два промаха.

Ura.ru отметило, что это первая медаль в копилке сборной России по биатлону в этом сезоне. На этапах Кубка мира в феврале 2020 года Александр Логинов получил золотую и бронзовую медали.