Россиянин Аскаров победил американца Бенавидеса на турнире UFC 259

Российский боец Аскар Аскаров одержал победу над американцем Джозефом Бенавидесем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.

Поединок продлился все заявленные три раунда, уточнила «Газета.ru». По их итогам судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

Турнир возглавит бой Ян Блахович — Исраэль Адесанья. В третьем по значимости поединке вечера россиянин Петр Ян проведет свою первую защиту титула чемпиона, встретившись с американцем Алджамейном Стерлингом.

Ранее американское антидопинговое агентство (USADA) заставило пройти допинг-тест Петра Яна. Российский чемпион UFС сдавал анализы за несколько часов до поединка.

Петр Ян выйдет в октагон защищать чемпионский титул UFС против американца Алджамейна Стерлинга. На кону пояс в легчайшем весе, который российский боец завоевал летом 2020 года. Фаворита выделить сложно, но все сходятся в одном: этот поединок точно не разочарует зрителей.