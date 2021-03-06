Российский чемпион UFС Петр Ян выйдет в октагон с американцем. Предсказать исход невозможно, но бой точно не разочарует

Россиянин Петр Ян выйдет в октагон защищать чемпионский титул UFС против американца Алджамейна Стерлинга. На кону пояс в легчайшем весе, который российский боец завоевал летом 2020 года. Фаворита выделить сложно, но все сходятся в одном: этот поединок точно не разочарует зрителей.

За всю свою спортивную карьеру Петр Ян одержал 15 побед, семь из которых в UFC, и потерпел одно поражение. На счету Стерлинга 19 победных боев, пять из которых он одержал в UFC, и три поражения.

Перенесенный бой

Стерлинг никогда не скрывал, что хочет получить чемпионский пояс. Еще до официального объявления он предлагал Петру Яну провести поединок, чтобы определить настоящего победителя. Когда руководство UFC объявило об отмене декабрьской встречи между Камару Усманом и Стерлингом, американец тут же предложил россиянину выйти в октагон.

«В этот день я свободен. Петр Ян, у тебя есть планы?» — говорится в сообщении. Чемпион не заставил себя ждать и прислал ответ.

«Я слышал, что у UFC другие планы, задержка — не с моей стороны. Ты должен волноваться, Стерлинг».

Только в октябре президент UFC Дэйна Уайт подтвердил бой Петра Яна против Алджамейна Стерлинга. Поединок запланировали на 12 декабря, но по просьбе россиянина этот бой отложили. Сам Петр Ян объяснил это личными причинами.

«Были разные проблемы с перелетом, с визой. Я улетал на время тренировок, и срок моей визы истек», — рассказал российский боец. Он подчеркнул, что встреча все равно состоится и он продолжает к ней готовиться.



Решение Петра Яна сильно расстроило Стерлинга. Он заявил, что намерен раз и навсегда выяснить, кто достоин титула чемпиона в легком весе.

«Я некоронованный король, и мне просто нужна возможность доказать это», — заявил американский спортсмен в конце ноября.



Спустя несколько месяцев Стерлинг заявил, что никаких реальных причин для отмены боя не было. Он рассказал, что услышал о травме Петра Яна, но на следующий день увидел видео с его тренировки в социальной сети.

По его словам, также россиянин опубликовал фото с документами, что его виза находится на рассмотрении. Он не исключил, что настоящая причина отмены поединка заключалась в том, что Ян хотел лучше подготовиться к бою.

«Я думаю, что это проявление слабости. Но как бы то ни было, мы будем драться и разберемся с этим», — подытожил спортсмен.

Подготовка к бою

Бой за чемпионский титул между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом пройдет в ночь на воскресенье, 7 марта. Судя по Instagram российского спортсмена, в США он приехал в начале января и начал готовиться к предстоящему бою в зале American Top Team в Майами.

Ян рассказал, что тренировки проходят хорошо. Ему помогает его команда. Он подчеркнул, что часто ведет беседы со своим соперником в социальных сетях. Заявления Стерлинга его не пугают.

«В ночь боя я буду хладнокровным и расчетливым, как всегда. Моя цель — рано закончить бой и нанести урон. Для него это будет очень жестоко», — подчеркнул боец.



Алджамейн Стерлинг публиковал фотографии с тренировок из зала смешанных единоборств «Лонго и Вайдман» в Нью-Йорке.

«В конце концов я возьму его и разобью его», — заявил американский спортсмен перед боем с Яном. Стерлинг сравнил себя с другим российским бойцом — Хабибом Нурмагомедовым. По словам бойца, он так же хорош, как и действующий чемпион UFC в легком весе.

«Мне нравится думать, что я Хабиб своем дивизионе», — заявил он.

Перед началом соревнований спортсменов отправили на карантин. После выхода оттуда они встретились и провели дуэль взглядов.

Вторая встреча прошла на взвешивании, где Петр Ян оказался на 200 граммов тяжелее соперника: 61,2 килограмма против 61 килограмма. После этой процедуры бойцы снова оказались лицом к лицу и устроили перепалку.

Россиянин сравнил американца с цыпленком. В ответ Стерлинг назвал Яна сумасшедшим. Развести разгоряченных спортсменов пришлось президенту UFC Дэйне Уайту.

Прогнозы на победителя

Предстоящий бой Яна и Стерлинга за чемпионский титул UFC в легчайшем весе должен стать очень зрелищным. Оба спортсмена используют разную тактику ведения боя. Это подтвердили и сами организаторы, опубликовавшие яркие моменты из прошлых выступлений.

Эту позицию разделили эксперты, с которым пообщался «360». В предстоящем бое важны моральный настрой и фактор везения, заявил боец ММА Андрей Семенов, известный как Белая Акула.

«Петр Ян — это универсальный боец, что ценится в боях ММА. Он выходец из ударного направления, базовый боксер. В то же время он овладел навыками борьбы не просто хорошо, а отлично. Пробелов у него мало. Хорошо двигается в стойке, хорошо защищается и борется», — перечислил он главные достоинства российского бойца.

Семенов отметил — Стерлинг использует приемы бразильского джиу-джитсу в качестве основной базы. Поэтому весь вопрос заключается в том, удастся ли американцу навязать свою манеру боя россиянину, чтобы за счет своих сильных сторон победить.

«Петр Ян же тоже его изучал информационно. Я думаю, что он фактически не будет его пропускать в борьбу, а будет использовать свои сильные стороны, как ударка», — предсказал боец.

Он напомнил, что было известно много случаев, когда базовые ударники применяли против борцов неожиданные приемы, что приводило их к победе. Поэтому Стерлингу стоит быть внимательнее к своему сопернику, а Яну кроме постоянного внимания нужно навязывать свою манеру боя и тактику.

«Если взять тактику Петра Яна, то он все же навязывает бой в стойке. По поводу его оппонента не могу сказать, как он себя поведет, но предполагаю, что попытается перевести в партер. Если правильно выстроит бой, то сделает акцент на ударке, начнет заманивать и навяжет в свою тактику», — не исключил Семенов.

По его словам, предсказать итоги будущего боя сложно. Здесь многое зависит от фактора везения и качества подготовки бойцов.

Российский боец MMA Артем Тарасов считает, что предстоящий поединок будет тяжелым для обоих спортсменов, которые находятся в отличной форме.

«У них и партер, и стойка, и борьба, то есть бой может проходить где угодно. Но я думаю, что преимущественно в стойке, потому что это бойцы, которые умеют делать шоу», — не исключил он.

По словам Тарасова, сам он будет болеть за действующего чемпиона Петра Яна, как и вся Россия, которая будет на него смотреть.