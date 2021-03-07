Чемпиона UFC Яна заставили пройти допинг-тест перед боем

Американское антидопинговое агентство (USADA) заставило пройти допинг-тест российского чемпиона UFC Петра Яна. Спортсмен сдавал анализы за несколько часов до поединка. Об этом сообщили в команде бойца.

«Петр сдал допинг-пробу в день боя», — привел ТАСС сообщение команды спортсмена.

В ночь на 7 марта Ян сразится против американца Алджамейна Стерлинга. Защита титула пройдет в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. По словам Яна, он часто общается с соперником в соцсетях. Заявления Стерлинга его не пугают.

«В ночь боя я буду хладнокровным и расчетливым, как всегда. Моя цель — рано закончить бой и нанести урон. Для него это будет очень жестоко», — заявил российский боец.

Всего россиянин за свою карьеру в MMA провел 16 поединков. На счету бойца 15 побед и одно поражение. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Ян дебютировал летом 2018 года. За это время ему удалось одержать семь побед в семи боях. Летом 2020 года спортсмен нокаутировал бразильца Жозе Альдо, став чемпионом легкого дивизиона промоушена.