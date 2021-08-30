Бегун Сафронов завоевал золото на Паралимпиаде с мировым рекордом

Россиянин Дмитрий Сафронов получил золото в беге на дистанции 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Речь идет о соревнованиях в классе T35.

Сафронов пробежал дистанцию за 11,39 секунды, это является новым мировым рекордом, сообщил телеканал «Матч ТВ».

На втором месте оказался украинец Игорь Цветов с результатом 11,47 секунды, бронза досталась россиянину Артему Калашяну (11,75 секунды). Еще один российский спортсмен — Давид Джатиев (11,82 секунды) — занял четвертое место.

Ранее золото российской команде принес пловец Богдан Мозговой, он установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел это расстояние за 1 минуту 1,65 секунды. Серебро получил белорус Егор Щелканов, бронза — у австралийца Тимоти Ходжа.

Пловцы выступали в категории S9, куда входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Ранее в понедельник россиянки Виктория Сафонова и Маляк Алиева завоевали два серебра на Паралимпиаде по настольному теннису в классе WS7.