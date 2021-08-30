Пловец Мозговой выиграл золото Паралимпиады и установил новый рекорд

Российский пловец Богдан Мозговой выиграл золото Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел это расстояние за 1 минуту 1,65 секунды.

Серебро получил белорус Егор Щелканов (1 минута 01,96 секунды), бронза — у Тимоти Ходжа (1 минута 02,16 секунды) из Австралии, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Мозговому 20 лет, он заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель чемпионатов мира и Европы.

Спортсмены выступили в категории S9, куда входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом, сообщил ТАСС.

Ранее российские теннисистки Виктория Сафонова и Маляк Алиева завоевали два серебра Паралимпийских играх в Токио по настольному теннису в классе WS7.

Российская команда в общем медальном зачете находится на третьем месте, уточнил телеканал МАТЧ ТВ. В копилке россиян 16 золотых медалей, 11 серебряных и 28 бронзовых. На первом месте Китай, у которого всего 109 наград, на втором — Великобритания. Британские спортсмены выиграли 64 медали, среди которых 25 золотых.

Паралимпиада продлится в Токио до 5 сентября.