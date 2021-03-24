Россияне смогут получить налоговый вычет с расходов на спорт и фитнес

Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на занятия спортом и фитнесом. Документ принят в третьем чтении, сообщило РИА «Новости».

Благодаря налоговому вычету россияне смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом на общую сумму до 120 тысяч рублей. Максимальный размер «спортивного» вычета составит 15,6 тысячи рублей.

В Госдуме ранее сообщили, что инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни. Появление нового налогового вычета на спортивно-оздоровительные услуги означает, что государство приравнивает такие траты к социально значимым, отметил спикер ГД Вячеслав Володин. Россияне смогут получить вычет не только на себя, но и на своих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее указал, что материальное стимулирование при вопросах занятия спортом будет нести только положительный эффект. Депутат отметил, что человек, который занимается спортом, меньше болеет, а значит, меньше тратится на лекарства.