Госдума может ввести налоговый вычет за фитнес

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект, разрешающий ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни. Его сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети.

Как добавляет «Парламентская газета», мера распространяется на усыновленных подопечных детей. Инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — подчеркнул член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг. Говое рассмотрение документа назначено на 23 марта.

Налоговый вычет на фитнес будут выделять в размере фактически произведенных расходов, но не больше 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей.

Список организаций, при получении услуг, которых можно будет рассчитывать на вычет, подготовят в Минспорте.

Если семья отправляется в поездку в полном составе, то ей могут предоставить льготы на покупку путевок или билетов, а также налоговый вычет. С таким предложением выступило Минпросвещения.