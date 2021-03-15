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    15 марта 2021, 15:50

    Депутат позитивно отнесся к идее налогового вычета для детского спорта

    Артур Блянихов

    Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обсудил с RT законопроект, который предполагает введение налогового вычета для несовершеннолетних россиян, занимающихся спортом.

    «Позитивно отношусь, потому как это прежде всего дополнительная возможность заниматься спортом», — подчеркнул парламентарий.

    Он добавил, что человек, занимающийся спортом, меньше болеет и, соответственно, меньше тратится на лекарства и медицинские услуги. По его мнению, дополнительное материальное стимулирование при вопросах занятия спортом будет нести только положительный эффект.