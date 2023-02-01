Спорт 01 февраля 2023, 23:00 Россиян и белорусов призвали допустить на Олимпиаду в Париже Член МОК Ковентри выступила за допуск россиян и белорусов до Олимпиады-2024 РИА «Новости»

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Член Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная чемпионка Олимпийских игр по плаванию Кирсти Ковентри призвала допустить спортсменов из России и Белоруссии до Игр в Париже. Об этом она сообщила порталу Inside the Games.

Атлетка отметила, что с ней консультировались по поводу допуска россиян на Олимпиаду. Ковентри разговаривала со многими спортсменами и членами МОК. По ее мнению, олимпийские ценности должны быть открытыми.

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«А мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, давайте посмотрим, что из этого выйдет», — заявила спортсменка.

В феврале прошлого года МОК порекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям из-за спецоперации. В январе 2023 года комитет поменял свое решение. МОК предложил допустить спортсменов до состязаний в нейтральном статусе.

По данным финской газеты Iltalehti, организация сообщила о двух требованиях по возвращению атлетов к участию в международных соревнованиях. Первое — запрет на продвижение спортсменами СВО. Другое касается следования антидопинговым правилам.