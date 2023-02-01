Спорт 01 февраля 2023, 14:38 МОК поставил два условия возвращения спортсменов из России на международные турниры Глава IIHF Тардиф назвал требования МОК для возвращения спортсменов России на соревнования РИА «Новости»

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) есть два требования по возвращению российских спортсменов к участию в мировых первенствах. Одно из них — запрет на продвижение СВО. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.

«МОК выставил два условия для возвращения россиян. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов», — сказал он.

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По его словам, второе условие — запрет на продвижение спортсменами российской спецоперации на Украине. Тардиф признался, что этот пункт не совсем понятен. Встреча с МОК по данной теме пройдет уже в феврале. Президент Международной федерации хоккея подчеркнул, что у организации есть много вопросов к МОК.

IIHF примет окончательное решение об участии спортсменов из России на чемпионе мира по хоккею только в мае 2023 года.