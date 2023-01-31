Спорт 31 января 2023, 22:41 МОК отказался рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном МОК исключил вариант допуска российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет заявил, что не будет рассматривать вариант допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном страны. Об этом сообщил ТАСС.

«Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии», — говорится в сообщении.

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Ранее в МОК пообещали рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных состязаниях под нейтральным флагом Также организация назвала клеветническими заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который обвинил ее в коррупции и поощрении действий России.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что сейчас МОК продолжает консультации с международными спортивными федерациями, на основе которых будут выработаны условия и подходы к допуску российских спортсменов. По его оценке, работа продлится еще около месяца.