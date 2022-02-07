Россия возглавила медальный зачет Олимпиады

Российская сборная заняла первую строчку в общекомандном зачете на Олимпийских играх в Пекине. Страна вышла вперед по количеству медалей после победы в командных соревнованиях по фигурному катанию, передало РИА «Новости».

Российские фигуристы по итогам командного турнира набрали 74 балла.

Марк Кондратюк занял первое место в мужском одиночном катании. В танцах на льду олимпийскими чемпионами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в произвольной программе, несмотря на падение: в конце выступления Галлямов не удержал свою партнершу на льду, однако россияне получили максимальные 145,20 балла, оставив позади соперников из Японии, Канады и США. Успех России в женском одиночном катании закрепила Камила Валиева.

В активе сборной России на пекинских Играх теперь шесть медалей: по две золотых, серебряных и бронзовых. На второй строчке Норвегия, у которой три медали: два золота и одна бронза. Тройку текущих лидеров замыкает Швеция, у которой в копилке единственные две золотые медали.