Российские спортсмены выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию Олимпиады

Российская сборная завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Китае. Эта медаль стала вторым золотом для отечественных спортсменов на этих Играх. Все награды можно посмотреть на сайте ОКР.

Чемпионами стали Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева.

Теперь сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете Олимпийских игр 2022 года. Россияне забрали в общем шесть наград — по две золотых, серебряных и бронзовых.

Фигуристка Камила Валиева получила 178,92 балла за произвольный прокат в последнем виде программы, заняв первое место. Японка Каори Сакамото стала второй с 148,66 балла. Мадлен Скизас из Канады набрала 132,04 балла, взяв бронзу.

В прошлом этапе российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро с 128,17 балла.

Первое место спортсменам из России удалось занять даже после падения. Первое место за произвольную программу получили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступившие в паре.