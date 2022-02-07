Фигуристы Мишина и Галлямов взяли золото на Олимпиаде, несмотря на падение
Российские фигуристы Мишина и Галлямов заняли первое место в турнире пар, упав с поддержки
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в турнире пар по фигурному катанию. Они заняли первое место несмотря на падение, которое допустили с поддержки.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира. Фигурист не удержал свою партнершу под конец выступления. Несмотря на это, россияне показали лучший результат — они обогнали спортсменов из Японии, Канады и США, набрав 145,20 балла.
Ранее тренерский штаб российской сборной сообщил, что в командном турнире фигуристы будут выступать без замен. Тренеры решили, что на лед выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду, а также Камила Валиева, которая будет представлять страну в женском одиночном катании.