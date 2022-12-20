Спорт 20 декабря 2022, 19:52 Роналду захотел выступить за сборную Португалии на ЧМ-2026 Marca: Криштиану Роналду сыграет за сборную Португалии на ЧМ-2026 РИА «Новости»

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует выступать за национальную команду. Футболист выйдет на поле на чемпионате мира 2026 года, сообщило издание Marca.

По данным источника, окружение Роналду утверждает, что португалец будет участвовать в следующем мундиале. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

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Сборная Португалии дошла до четвертьфинала катарского турнира, где с минимальным счетом уступила сборной Марокко (0:1). После поражения Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира по футболу была для него главной мечтой, но она так и останется несбывшейся.

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Перед стартом ЧМ-2022 Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», при этом английский клуб договорился с ним об отсутствии компенсационных выплат. После этого издание Marca сообщало, что футболист собирается заключить контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Договор планировали подписать на два года, до конца июня 2025 года. Однако футболист опроверг эти слухи.