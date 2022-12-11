Спорт 11 декабря 2022, 19:19 Роналду счел победу на чемпионате мира по футболу несбывшейся мечтой Криштиану Роналду простился с главной мечтой после проигрыша сборной Португалии на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Победа на чемпионате мира по футболу была главной мечтой для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, но она так и останется несбывшейся. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram*.

«Выиграть чемпионат мира в составе сборной Португалии было для меня самой большой и амбициозной мечтой в карьере. <…> Мечта была приятной, пока она была жива», — отметил игрок.

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Он признался, что упорно шел к желаемому, отдавая всего себя на футбольном поле, и никогда не отворачивался от этой мечты.

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Роналду напомнил, что выиграл массу международных титулов, но мечте о возвышении сборной на самую высокую ступень в мире так и не суждено было осуществиться.

В субботу, 10 декабря, команда Марокко обошла команду Португалии и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0. Роналду расплакался после проигрыша сборной Марокко.

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