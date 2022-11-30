30 ноября 2022, 19:38
Marca: Роналду собрался перейти в клуб из Саудовской Аравии
Футболист Криштиану Роналду собирается пополнить состав клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Marca.
Стороны планируют подписать контракт на два года. Доход спортсмена составит около 200 миллионов евро в год.
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Незадолго до этого, 22 ноября, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Сейчас он играет за сборную Португалии на чемпионате мира — 2022.
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Футбол
Криштиану Роналду
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