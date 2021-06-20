Капитан португальской сборной Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы. 36-летний нападающий стал первым футболистом в истории турнира, забившим по три гола на трех разных Евро.

Роналду по три раза забивал на континентальных первенствах в 2012, 2016 и 2021 годах, сообщил «Чемпионат.com».

Накануне португалец отличился третьим голом в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Германии. Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:2. Роналду открыл счет на 15-й минуте матча. Впервые в карьере форвард поразил ворота немецкой сборной, против футболистов национальной команды Германии он провел пятый матч.

На нынешнем турнире также был установлен рекорд по числу автоголов на одном чемпионате Европы — пять. Впервые в одном матче турнира в свои ворота были забиты два мяча.

Роналду также стал первым в мире человеком, за жизнью которого в Instagram следят сразу 300 миллионов пользователей. Этот рекорд лидер сборной Португалии поставил в ночь на 18 июня.