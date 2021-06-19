Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020

Сборная Германии обыграла команду Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене и закончилась со счетом 4:2.

Счет открыл Криштиану Роналду на 15-й минуте. Португальский защитник Рубен Диаш на 35-й минуте матча отправил мяч в свои ворота, спустя еще четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. В составе сборной Германии во втором тайме отличились Кай Хаверц на 51-й минуте и Робин Госенс на 60-й минуте игры. Гол Диогу Жоты на 67-й минуте помог уйти португальцам от разгрома. На текущем турнире матч стал самым результативным.

Криштиану Роналду стал первым игроком, отличившимся как минимум трижды на трех чемпионатах Европы. Впервые в карьере форвард поразил ворота немецкой сборной, против футболистов национальной команды Германии он провел пятый матч. На нынешнем турнире установлен рекорд по числу автоголов на одном чемпионате Европы — пять. Впервые в одном матче турнира в свои ворота были забиты два мяча.

Сборная Германии поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев благодаря победе в личной встрече. Лидеры группы — французы. Замыкает четверку команда Венгрии.

В заключительном туре группового этапа немцам предстоит сыграть с венграми, встреча состоится в Мюнхене. Сборная Португалии встретится в Будапеште с командой Франции. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 по московскому времени.

Игрок сборной Венгрии по футболу Адам Салаи получил тепловой удар во время матча второго тура Евро-2020 против команды Франции. Судье пришлось остановить игру. Салаи упал на газон в середине первого тайма. Это произошло буквально на ровном месте. На поле выбежали медики, которые несколько минут оказывали помощь футболисту. В итоге в сопровождении врачей Салаи пришлось уйти на замену.