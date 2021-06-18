Роналду стал первым в мире человеком с 300 млн подписчиков в Instagram

Лидер сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал больше всех подписчиков в Instagram. Он стал первым в мире человеком, за жизнью которого в этой социальной сети следят сразу 300 миллионов пользователей.

Об этом сообщил B/R Football.

Роналду поставил рекорд в ночь на 18 июня. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым человеком, который смог поставить это достижение.

На втором месте по числу подписчиков в Instagram расположился голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Он отстал от лидера больше чем на 50 тысяч подписок — за его аккаунтом следят 246 миллионов человек.

Третье место по количеству фолловеров заняла певица Ариана Гранде. Она отстала от Джонса всего на два миллиона человек. На ее профиль в Instagram подписаны 244 миллиона пользователей.

В топ-10 также попали Кайли Дженнер, на которую подписаны 241 миллион человек, Селена Гомез с аккаунтом, за которым следят 238 миллионов пользователей, а также Ким Кардашьян и ее 229 миллионов подписчиков. Кроме того, там оказались Лионель Месси (281 миллион), Бейонсе (186 миллионов), Джастин Бибер (178 миллионов) и Кендалл Дженнер (170 миллионов).