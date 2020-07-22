Роналду сравнялся с Ромарио по забитым за карьеру голам. Впереди только Пеле

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил два мяча в матче против римского «Лацио». Таким образом на его счету стало 734 гола за карьеру и он оказался на второй строчке по количеству голов в официальных играх.

Рейтинг футболистов опубликовал в Twitter журналист Танкреди Палмери. Со своими 734 голами Роналду разделил второе место с бразильским форвардом Ромарио. Первую строчку по числу забитых мячей занимает Пеле. В активе спортсмена сейчас 767 голов.

На четвертой позиции оказался Герд Мюллер — 720 голов. Замыкает пятерку лидеров нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 716 голов.

Два мяча принес в копилку Роналду матч чемпионата Италии против римского «Лацио». Тогда черно-белым удалось завершить встречу со счетом 2:1.

Криштиану Роналду летом 2018 года начал играть за «Ювентус». Трансфер футболиста обошелся клубу в 117 миллионов евро. Контракт спортсмена будет действовать до лета 2022 года. В нынешнем сезоне игрок выходил на поле в 30 матчах чемпионата Италии и стал автором 30 забитых мячей.