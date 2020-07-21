Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Лацио»

«Ювентус» на домашнем поле одержал победу над «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Матч состоялся в понедельник, 20 июля, в Турине. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился форвард Криштиану Роналду. Он забил два гола во время встречи: Роналду успешно реализовал пенальти на 51-й минуте, а спустя еще три минуты увеличил отрыв. В «Лацио» на 83-й минуте отличился нападающий Чиро Иммобиле — он забил одиннадцатиметровый в ворота соперников.

Таким образом, «Ювентус» лидирует в турнирной таблице. В арсенале команды 80 очков. «Лацио» находится на четвертом месте с 69-ю очками.

8 июля «Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 4:2. Сначала в матче вел «Ювентус» — счет был 0:2. Но в последнюю треть игры ситуация кардинально изменилась — «Милан» забил сразу четыре гола в ворота соперников всего за несколько минут.