Спорт 10 декабря 2022, 20:49 Роналду расплакался после проигрыша сборной Марокко Капитан сборной Португалии Роналду ушел со слезами после поражения от сборной Марокко РИА «Новости»

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Проигрыш команде Марокко на чемпионате мира по футболу в Катаре заставил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду уйти с поля, вытирая слезы. Встреча в рамках четвертьфинала закончилась со счетом 0:1.

Работающий на стадионе корреспондент ТАСС сообщил, что после завершения матча к уходящему с поля Роналду выбежал болельщик, но спортсмен его проигнорировал. Вытирая глаза рукой, он ушел в раздевалку.

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Встреча сборной Португалии и команды Марокко прошла на стадионе «Эль-Тумама». Гол в ворота соперников забил нападающий Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте. Не вошедший в стартовый состав команды Роналду появился на поле только на 51-й минуте.

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Сборная Марокко стала первой в истории мундиаля африканской страной, которая попала в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Следующий соперник команды определится по итогам встречи между сборными Англии и Франции.