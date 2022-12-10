Важное 10 декабря 2022, 20:04 Сборная Марокко обошла команду Португалии и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022 Unsplash

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Марокканская сборная обыграла соперников из Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Встреча в Дохе закончилась со счетом 1:0.

Матч сборных Марокко и Португалии проходил на стадионе «Эль-Тумама». Единственный гол на 42-й минуте игры забил Юссеф Эн-Несири.

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В компенсированное ко второму тайму время с поля удалили нападающего победившей команды Валида Шеддира. Футболист получил две желтые карточки. На 56-й минуте встречи капитана сборной Ромена Саисса унесли на носилках из-за травмы левой ноги.

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Марокканцам впервые в истории удалось попасть в полуфинал мундиаля. До них выиграть в четвертьфинале не могла ни одна африканская национальная команда. До этого этапа доходила сборная Камеруна в 1990 году, Сенегала — в 2002-м и Ганы — в 2010-м.

Для португальского нападающего Криштиану Роналду встреча стала 196-й за сборную страны. По числу игр за национальные команды он повторил рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы.

Теперь сборной Марокко предстоит сыграть против победителя матча между футболистами Англии и Франции.