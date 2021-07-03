Рогозин назвал Черчесова златоустом из-за оценки работы на Евро

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратил внимание на высказывание главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Тот отказался уходить в отставку после провала команды на чемпионате Европы.

22 июня российские футболисты вылетели с Евро-2020, проиграв датчанам на групповом этапе со счетом 1:4. До этого команда России успела проиграть Бельгии (0:3) и обыграла Финляндию (1:0).

Черчесов связал поражение с переносом Евро на один год из-за пандемии. И с возникшей из-за этого паузой в тренировках.

«Чемпионат Европы должен был состояться год назад. И наш наглый ход после чемпионата мира остановился — год сыграли неправильно не только мы», — сказал специалист.

После вылета с Евро Черчесов не стал уходить в отставку, заявив, что является «солдатом своей страны».

«Оставлять войско на поле боя, если выражаться военным языком, я не привык», — добавил тренер.

Он также не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы. По словам Черчесова, плохим был результат, а работу сделали как надо.

Рогозин опубликовал эту цитату Черчесова в Telegram-канале, подписав ее «златоуст».