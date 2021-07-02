«Набрали наглый ход». Черчесов объяснил провал России переносом Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что провальное выступление команды на Евро-2020 связано с переносом турнира. Поэтому российским футболистам не удалось повторить успех ЧМ-2018.

«Чемпионат Европы должен был состояться год назад. И наш наглый ход после чемпионата мира остановился», — процитировал тренера РБК.

Черчесов рассказал, что из-за пандемии команда потеряла 10 месяцев. И когда команде предстояло сыграть первый матч после затянувшейся паузы со сборной Сербии, он переживал по этому поводу.

«Начинаешь думать: игроки те же, а ситуация меняется. 10-11 месяцев с некоторыми не общались, появились нюансы — это был звонок», — сказал наставник россиян.

Сборная России тогда обыграла Сербию со счетом 3:1. Черчесов рассказал, что после матча ему даже звонил помощник президента Игорь Левитин и успокаивал.

Тренер признался, что перед чемпионатом мира 2018 года с первого дня слышал слово «отставка». Но Россия выступила успешно. Однако после этого команда расслабилась.

«У велосипедистов есть такое выражение — „набрать наглый ход“. По-моему, правильно цитирую. Вот команда набрала наглый ход», — сказал он.

Технический комитет РФС ранее признал выступление России на Евро-2020 неудовлетворительным, но вместе с тем выразил поддержку Черчесову. Ранее он прокомментировал свою возможную отставку.