РФС проведет расследование из-за возможного применения допинга российскими футболистами

Медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) проведет собственное расследование по случаям с футболистами, подозреваемыми в применении допинга. Об этом заявил председатель комитета Эдуард Безуглов.

«Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС. Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица», — цитирует Безуглова служба коммуникаций РФС, его слова привело РИА «Новости».

Несмотря на то, что в обвинении речь идет о 2013 годе, в РФС пообещали принять все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе нулевой толерантности к проявлениям нарушений антидопинговых правил. Безуглов уверен, что выводы о виновности футболистов делать преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка.

В понедельник стало известно, что FIFA возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что подозреваемыми являются Владимир Обухов из «Ростова», Иван Князев из пермской «Звезды» и Дарья Мещерякова.

Россияне в течение двух лет не могут выступать под своим флагом и гимном. Такое решение было принято CAS из-за нарушения антидопинговых правил.