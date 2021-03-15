FIFA возбудила дела против трех российских футболистов

FIFA возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России. Они подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Фамилии спортсменов в Российском футбольном союзе не назвали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС.

«Российский футбольный союз получил из FIFA информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

В РФС рассказали, что вся необходимая информация доведена до указанных лиц. Союз окажет им юридическую помощь при необходимости. РФС находится в постоянном контакте с FIFA по этому вопросу.

Россияне в течение двух лет не могут выступать под своим флагом и гимном. Такое решение было принято CAS из-за нарушения антидопинговых правил.