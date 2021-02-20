Немецкий журналист выразил негодование из-за допуска РФ к Олимпиаде

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил негодование из-за допуска России к Олимпиаде. Наши спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), написала газета «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры пройдут летом этого года в Токио. Россияне в течение двух лет не могут выступать под своим флагом и гимном. Такое решение было принято CAS из-за нарушения антидопинговых правил.

Зеппельт, который расследовал использование допинга, возмутился, что спортсмены из РФ будут участвовать в спортивном мероприятии. Он заявил, что МОК подрывает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, сообщила «Экспресс газета».

«Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения CAS. Российские чиновники и политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максиуму, и тебе почти ничего не будет», — подчеркнул журналист.

Ранее народный артист Лев Лещенко поддержал идею Ольги Бузовой исполнить гимн России на крупном мероприятии, таком как Олимпиада, Чемпионат мира или Парад Победы.