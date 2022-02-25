РФС и РПЛ заявили о переносе футбольных матчей в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Матчи 19-го тура чемпионата России по футболу перенесли. Игры планировали провести в Ростове-на-Дону и Краснодаре 27 февраля. Новые даты поединков будут известны позднее.

О переносе встреч заявили в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российском футбольном союзе (РФС), уточнило РИА «Новости».

Матчи, которые запланированы в Москве, нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге, состоятся по расписанию.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре перенесены», — сказано в заявлении.

В рамках 19-го тура чемпионата России 27 февраля «Ростов» должен был играть с самарскими «Крыльями Советов», а «Краснодар» — с московским «Локомотивом».

Росавиация приостановила работу аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара и других воздушных гаваней юга РФ из-за осложнения обстановки на Украине. Ростуризм запустил горячую линию для туристов. Координацией их вывоза ведомство займется вместе с Минтрансом.