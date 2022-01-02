«Радость возвращения домой повлияла». Тренер рассказал, как российских хоккеистов сняли с рейса

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал, как всю команду сняли с рейса в Канаде. По его словам, на ребят повлияла радость возвращения домой после непростой подготовки к МЧМ, который отменили. Об этом он сообщил изданию «Спорт-Экспресс».

Наставник молодых хоккеистов рассказал, что стюардессы были очень внимательны к соблюдению масочного режима. По его словам, ребят поправляли, чтобы маски были надеты правильно.

«В Канаде правила ношения масок очень строго регулируются. Это как преступление», — отметил Зубов.

После этого всех вывели из самолета в зал ожидания, спустя какое-то время разгрузили багаж. К ним вышли несколько представителей Air Canada, с ними пообщался руководитель российской делегации.

«Сотрудники все проверили, у нас никаких нарушений и проблем», — сказал тренер сборной.

Чехи в итоге остались в Калгари, а россиянам разрешили вылететь следующим рейсом, добавил он. Там все тоже было жестко в плане контроля. Они добрались до Торонто и все-таки вылетели во Франкфурт, куда собирались изначально.

«Ребята провели непростое время. МЧМ отменили, но было положено много сил. Радость возвращения домой повлияла на ребят, поэтому так получилось», — объяснил тренер.

Ранее стало известно, что молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса в Калгари, предположительно, из-за нарушения требований о ношении масок.

Чехи ранее заявили, что снятие их команды с рейса было ошибкой.