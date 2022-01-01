«Это ошибка»: в Чехии назвали причину снятия своих хоккеистов с рейса вместе с россиянами

Ошибкой назвал снятие молодежной хоккейной сборной Чехии с рейса в Калгари менеджер команды Отакар Черный. С того же рейса сняли сборную России в связи с тем, что некоторые участники команды не носили маски. По словам Черного, россияне не соблюдали гигиенические правила, «в чем явно сыграл свою роль и алкоголь». Что касается чешских спортсменов, то они пострадали из-за того, что просто были одеты в похожую форму. Об этом менеджер рассказал изданию Hokej.

Как сообщил Черный, чешских хоккеистов заранее предупредили, чтобы они не снимали маски в аэропорту.

«Когда мы потом садились в самолёт, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чём явно играл свою роль и алкоголь», — отметил менеджер.

Также он отметил, что в аэропорту они видели некоторых участников российской сборной, сидящих в баре.

По словам менеджера, на россиян пожаловалась часть пассажиров рейса. В результате экипаж решил удалить команду из самолета. Вместе с российскими спортсменами вывели и чехов, так как они, по утверждению Черного, были одеты в очень похожую форму. Что касается представителей сборной Финляндии, чья экипировка заметно отличалась, то они смогли беспрепятственно улететь.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодежной сборной России и Чехии были сняты с рейса самолета из Калгари «Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Причиной стал отказ соблюдать эпидемиологические требования и надевать маски.

Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 стартовал 26 декабря 2021 года в Канаде, в городах Эдмонтон и Ред-Лир. Финал чемпионата был намечен на 5 января. Однако в результате турнир был отменен из-за вспышки коронавируса в нескольких командах.