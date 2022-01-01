Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса в Канаде. Об этом журналистка шведской телекомпании SВТ Мари Леманн, которая летела тем же рейсом из Калгари во Франкфурт, написала у себя в Тwittеr.

Спортсменов не взяли на рейс из-за пьянства, курения и отказа надевать маску, по словам Леманн. Журналистка рассказала, что игроков с багажом начали выводить с борта, когда все уже заняли места.

Финские хоккеисты вели себя хорошо. Они благополучно вылетели из Калгари.

Леманн отметила, что в Канаде не носить маску — это преступление.

«Я бы добавила, что не все чешские и российские хоккеисты вели себя плохо, но всем им было отказано в полете», — написала корреспондентка.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года отменили после того, как у хоккеистов в сборных России, США и Чехии оказались положительными тесты на коронавирус. Российская команда успела провести два матча на МЧМ: проиграла Швеции со счетом 3:6 и победила Швейцарию со счетом 4:2. Также из-за коронавируса в команде россиянам присудили техническое поражение в матче со словаками, который так и не состоялся. А отмененный чемпионат перенесли на лето 2022 года.