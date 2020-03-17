Профессиональный футбол в России остановили до 10 апреля

Запрет распространяется в том числе на соревнования, организуемые профессиональными лигами.

В том числе до 10 апреля остановлены все матчи Чемпионата России по футболу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора клуба «Уфа» Шамиля Газизова. Он пояснил, что решение приняли на общем собрании клубов Российской премьер-лиги.

Российские регионы один за другим вводят режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В минувший понедельник власти Москвы и Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. До 10 апреля запрещено собираться более 50 человек в зданиях, а также отменены любые мероприятия на открытом воздухе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение, в котором обязала губернаторов ограничить проведение любых массовых мероприятий, а также проводить тестирование граждан, вернувшихся из заграничных поездок.