Массовые мероприятия ограничат по всей России
Губернаторам регионов ведомство рекомендовало сократить количество массовых мероприятий. Власти обязаны организовать проверку всех жителей, которые вернулись из заграничных поездок в течение прошлого месяца, у которых есть симптомы ОРВИ.
Всех вернувшихся из Европы туристов нужно проверить обязательно вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет.
За порядком лабораторий, где будут брать анализы на коронавирус, должны следить губернаторы. Все компании должны проводить дезинфекцию.
В минувший понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ежедневно производят до 100 тысяч тестов для проверки на коронавирус. В ближайшее время их отправят в регионы. Диагностику будут проводить специалисты Роспотребнадзора.
На сегодняшний день в России диагностировано 93 случая заражения коронавирусом. Пять человек выздоровели.