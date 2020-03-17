Массовые мероприятия ограничат по всей России

Борьба с распространением коронавируса в России продолжается. Для того, чтобы не допустить роста количества заражений, Роспотребнадзор вводит новые ограничения. Об этом говорится в распоряжении главы ведомства Анны Поповой.

Губернаторам регионов ведомство рекомендовало сократить количество массовых мероприятий. Власти обязаны организовать проверку всех жителей, которые вернулись из заграничных поездок в течение прошлого месяца, у которых есть симптомы ОРВИ.

Всех вернувшихся из Европы туристов нужно проверить обязательно вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет.

За порядком лабораторий, где будут брать анализы на коронавирус, должны следить губернаторы. Все компании должны проводить дезинфекцию.

В минувший понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ежедневно производят до 100 тысяч тестов для проверки на коронавирус. В ближайшее время их отправят в регионы. Диагностику будут проводить специалисты Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России диагностировано 93 случая заражения коронавирусом. Пять человек выздоровели.