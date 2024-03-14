Спорт 14 марта 2024, 14:31 Поздняков рассказал об отношении ОКР к Олимпийским играм Президент ОКР Поздняков: комитет никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не бойкотировал Олимпиады и будет до победного поддерживать отечественных спортсменов. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его процитировало РИА «Новости».

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы всегда поддерживаем участие российских олимпийцев на этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных и равных условиях», — подчеркнул Поздняков.

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По его словам, грядущая Олимпиада в Париже не предоставляет равных условий для российских атлетов. ОКР продолжит поддерживать отечественных спортсменов, указал Поздняков.

Он добавил, что условия Международного олимпийского комитета нелегитимные, несправедливые и неприемлемые.

МОК обсудит участие россиян и белорусов в церемонии открытия Игр-2024. Заседание состоится в Лозанне с 19 по 21 марта.

Президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в якобы вопиющем нарушении Олимпийской хартии. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал его слова. Дипломат указал на политизацию комитета.