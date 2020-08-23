Боксер Александр Поветкин отправил в нокаут Диллиана Уайта. Теперь побежденный спортсмен воспользуется правом на бой-реванш. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

«У нас есть условие о реванше. Первое, что сказал мне Диллиан Уайт: „Дай мне этот реванш, дай реванш“. Поветкин сейчас обязательный претендент на титул, но единственный, кому бы назначили бой с победителем боя Фьюри — Уайлдер, был Диллиан Уайт. Мы воспользуемся этим правом на матч-реванш», — привел слова Хирна Sky Sports.

Он добавил, что бой спортсменов проведут до конца этого года. По словам промоутера, Поветкина и Уайта ждет большой поединок. Ранее российский боксер отмечал, что будет только за, если удастся выйти на матч-реванш с британцем.

«Что касается возможного реванша с Диллианом, если промоутеры договорятся, я буду только за. Если говорить о бое с победителем пары Уайлдер — Фьюри, то ждать их слишком долго. У нас в контракте прописан реванш», — заявил Поветкин YouTube-каналу IFL.TV.

Поединок между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа в Великобритании, напомнило ИА НСН. Россиянин отправил соперника в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.