Появилось видео победы Поветкина нокаутом

Российский боксер Александр Поветкин отправил в нокаут британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В Сети появилось видео победного удара.

За секунду до победы Поветкин уходит от прямого правого Уайта и левым апперкотом отправляет британца в нокаут.

Поединок между Поветкиным и Уайтом состоялся в британском городе Брентвуд. Россиянин во время этого боя побывал в нокдауне. Победу он одержал в пятом раунде.

Новый титул позволит россиянину встретиться на ринге с действующим чемпионом мира WBC. Сейчас им является британец Тайсон Фьюри. В декабре 2020 года он проведет бой с Деонтеем Уайлдером из США. Поветкин будет драться с победителем этого поединка.