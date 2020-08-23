Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира WBC

Российский боксер Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. На ринге он нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде.

Бой прошел в британском городе Брентвуд. На кону поединка также был бриллиантовый пояс WBC. Поветкин в этом бою побывал в нокдауне. В четвертом раунде Уайту удался мощный апперкот, который обрушил россиянина на канвас.

Временный титул позволит 40-летнему россиянину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC. Сейчас этим титулом обладает британец Тайсон Фьюри. В декабре 2020 года у него планируется бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Поветкин встретится на ринге с победителем этого боя.

Бой Поветкина и Уайта откладывался два раза. Изначально поединок между ними должен был состояться в мае, однако его дата сдвигалась на фоне пандемии коронавируса.