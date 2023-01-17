Спорт 17 января 2023, 09:55 После скандала на матче в Мельбурне Федерация тенниса Австралии запретила флаги России и Белоруссии Организаторы Australian Open запретили болельщикам приносить флаги России и Белоруссии Unsplash

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Фанаты развернули во время одного из матчей Australian Open флаг России. После жалоб украинских болельщиков организатор турнира Федерация тенниса Австралии запретила приносить на трибуны российские и белорусские флаги, рассказал ТАСС.

Несмотря на призывы дисквалифицировать спортсменов из этих стран по политическим мотивам, организаторы не только не сделали этого, но и разрешили приносить на трибуны флаги России и Белоруссии. Действовало ограничение — их нельзя разворачивать или создавать помехи другим болельщикам. Однако во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой против украинки Катерины Байндль 16 января запрет нарушили, и украинские болельщики 14 раз вызвали полицию и охрану. После это решили изменить правила — эти госсимволы запретили полностью.

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Посольство России в Австралии назвало такое решение примером недопустимой политизации спорта. Дипведомство написало в своем Telegram-канале, что выступление под нейтральным флагом стало дискриминацией спортсменов, а новый запрет ввели под действием манипуляций.

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Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. В нем примут участие 20 россиян. Ранее России и Белоруссии запретили транслировать Олимпийские игры с 2026 по 2032 год. Международный олимпийский комитет объявил, что они не попали в список европейских вещателей.