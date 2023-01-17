Спорт 17 января 2023, 08:38 России и Белоруссии не разрешили транслировать Олимпийские игры до 2032 года МОК: Россию не включили в список вещателей Олимпиады с 2026 по 2032 год Источник фото: IOC / Ian JONES

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Россия и Белоруссия не попали в список европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом заявили в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).

Представившим совместный тендер Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery отдали медиаправа на показ Олимпиады на европейской территории. Они покажут зимние Игры в 2026-м и в 2030 году, а также летние Олимпиады в 2028-м и 2032 году. Спортивное первенство в эти годы будут транслировать на территории 49 стран Европы.

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Компания Telesport в последние годы имела право на трансляции Олимпийских игр в России. Она обладает правами и на ближайшую Олимпиаду, которая состоится в следующем году в Париже. Гендиректор Telesport Петр Макаренко сообщил в интервью ТАСС осенью 2022 года, что компания купила права на трансляции Игр 2026 года.

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Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал российскую фигуристку и олимпийскую чемпионку в командном турнире Камилу Валиеву, обвинявшуюся в нарушении антидопинговых правил. Однако МОК поддержал предложение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать данное решение.